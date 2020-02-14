"На предстоящей неделе работу продолжит только пункт пропуска в поселке Пограничный", — сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

Очередную эвакуацию в нем проведут 17 и 20 февраля. Время выезда автобуса остается прежним — 10:00 по китайскому времени.

Через пункты пропуска в Приморье с 10 по 14 февраля из Китая вернулись еще 22 человека.

Краевые власти объясняют сокращение количества пунктов для эвакуации тем, что они не востребованы.

Как сообщалось, новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения коронавируса. Россияне возвращались на родину по специальным "коридорам" на границе.