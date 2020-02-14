"Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении", — сообщается на сайте Росавиации.

Как заявила в начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, запрет коснется чартерных рейсов, которые возвращают россиян из Китая в Россию. Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжат функционировать.

По данным Росавиации, пересадку на альтернативные рейсы или возврат денежных средств ожидают в Китае 228 граждан России.

"Информация о пассажирах — гражданах России, имеющих билеты на чартерные рейсы из Китая в Россию на период с 13 по 29 февраля, по состоянию на 15:00 часов 13 февраля следующая: у 1 404 из них уже либо переоформлены билеты на альтернативные направления, либо переоформлены билеты на регулярные рейсы авиакомпании "Аэрофлот", либо оформлен возврат билетов; 162 пассажира "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами. Таким образом, 228 пассажира — гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств", — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации уточнили, что для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился.

По информации ведомства, по состоянию на 13 февраля пассажиров с признаками коронавирусной инфекции не выявлено. Задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет.

"Оперативный штаб Росавиации находится на постоянной связи со всеми задействованными в данном процессе ведомствами, включая Минтранс России, МИД России, Роспотребнадзор, Ростуризм и другими организациями, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ", — сообщается на сайте.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.