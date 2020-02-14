На основании материалов регионального управления ФСБ следователи совместно с прокуратурой Иркутского района установили факт незаконной выдачи в 2017 году подозреваемым разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании этого разрешения собственником на земельном участке была возведена трехэтажная гостиница.

Шамсудинов задержан. В администрации Листвянского муниципального образования прошли обыски.