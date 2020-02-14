За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев — на 121. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 116 человека, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян — два человека, по одному — в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хэнань и Аньхуэй.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован 81 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 53 — в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 — в Макао, 18 — на Тайване.