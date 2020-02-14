В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксирован 81 подтвержденный случай заболевания новой пневмонией: 53 — в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 — в Макао, 18 — на Тайване.