В Сингапуре зарегистрировано 58 случаев заболевания, 53 — в Гонконге, 33 — в Таиланде, 28 — в Южной Корее, 19 — в Малайзии, 18 — на Тайване, по 16 — в Германии и Вьетнаме, 15- в США, 11 — в Австралии, 10 — в Макао, девять — в Великобритании, восемь — в ОАЭ, семь — в Канаде, по три — на Филиппинах, Индии и Италии, по два — в России и Испании, по одному — в Бельгии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Летальный исход зафиксирован в трех случаях — по одному в Гонконге, Японии и на Филиппинах.