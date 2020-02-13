«Компания планирует объявить о банкротстве из-за финансовых проблем, связанных с переездом в новый аэропорт Стамбула в 2019 году. С сотрудниками перевозчика была проведена встреча, где им сообщили, что они могут больше не приходить на работу», — пишет издание.

Компания уже прерывала выполнение рейсов с 27 ноября по 21 декабря. После этого она частично возобновила рейсы в Лондон, Багдад, Тель-Авив и Амстердам, а также некоторые внутренние маршруты.

Atlas Global принадлежит холдингу ETS Group. Ее парк насчитывает 18 самолетов, а штаб-квартира расположена в Стамбуле. До 26 ноября она летала в аэропорты Европы, России, Казахстана, Германии и ОАЭ.