По данным издания, частные акционеры предлагают цену выкупа госпакета в соответствии с акционерным соглашением Росимущества и "Шереметьево холдинг".

Холдингу принадлежат 66,1% акций аэропорта, а им самим владеет зарегистрированная на Кипре компания TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Чуть больше 30% акций аэропорта принадлежат Росимуществу, небольшими пакетами владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

До консолидации активов аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а "Шереметьево холдинг" владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом, парковками и др. При консолидации, прошедшей по указу президента Путина с 2015 по 2017 годы, частная компания получила контрольный пакет аэропорта, так как обязалась построить в нем новые объекты, в том числе пассажирский терминал B, подземные тоннели под аэродромом, новый грузовой терминал и топливо-заправочный комплекс. "Шереметьево холдинг" по акционерному соглашению имеет право на call-опцион на выкуп госпакета, Росимущество — put-опцион на продаже госпакета частному акционеру.

По данным газеты, окончательную стоимость пакета Росимущества определит привлеченный ведомством независимый оценщик. Покупатель может не согласиться с этой суммой и отказаться от выкупа, добавляет один из собеседников. Тогда госпакет может быть выставлен на открытый аукцион. Заявку будут рассматривать также Минтранс и Минэкономразвития.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". В 2019 г. обслужил 49,9 млн человек (+10%), в 2020 г. ждет пассажиропоток на уровне 52 млн человек (+4%).