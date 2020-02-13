"В 2017 году мы приняли 2,2 млн российских и иностранных туристов. В 2018 году общий турпоток вырос на 20% — до 2,6 млн, а поток из-за рубежа увеличился на 40%. По итогам 2019 года ждем роста еще на 10-15%", — сказала она.

По словам Трофимовой, деловой туризм составляет почти половину от общего потока в область.

Она отметила, что Тюменская область за последние несколько лет сделала рывок в развитии туризма, поскольку еще три года назад ее "не было на туристической карте России".

"Многие думают, что Тюмень находится очень далеко, но на самом деле из Москвы лететь 2 часа 15 минут, из Петербурга — около 3 часов", — сообщила она, добавив, что стоимость авиабилета туда-обратно из Москвы составляет 15-16 тыс.

Трофимова добавила, что пассажиропоток международного аэропорта Рощино сейчас составляет 2 млн человек в год, и в планах дорастить его до 5 млн. Вылеты осуществляются по 39 внутренним и шести международным направлениям.

По ее словам, еще один стереотип о Тюмени – суровый климат. "Тюмень — это "теплая" Сибирь, летом здесь обычно плюс 23 градуса, причем нет мошкары, зимой – 15-20 градусов и очень много снега", — сказала Трофимова.

Она также заметила, что после выхода фильма "Тобол" в феврале 2019 года в течение 3-4 месяцев в области наблюдали всплеск интереса туристов почти из всех регионов России. Фильм "Союз спасения" тоже привлек внимание россиян к региону, особенно к "домам декабристов".

"Кроме того, Тюменская область – родина Менделеева и Распутина, им посвящены многие экскурсии. А Тобольск – третий духовный центр России после Москвы и Санкт-Петербурга. Кремль здесь — единственный в РФ, что не принял ни одного боя, также в нем находилась самая страшная в России тюрьма, которую сейчас посещают туристы", — сказала она.