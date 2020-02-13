На выставке представлены работы известных художников-кинетов, создавших основной комплекс произведений в 1960-70-х годах, и их предшественников — главных представителей русского авангарда начала XX века, а также современных авторов.

Выставочный проект состоит из четырех тематических разделов: "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии".

Экспозиция включает в себя все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, трансформирующиеся скульптуры, оптическую живопись.

Посетители могут посмотреть графику, коллажи, фотографии, видеопроекции, звуковые и световые инсталляции, интерактивные объекты — всего около 400 экспонатов.