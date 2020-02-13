"Готовы ли мы перехватить соревнования? Мне не нравится слово "перехватить". Если такая необходимость возникнет и мы будем понимать, что качество таких соревнований будет высоким, а также если это будет помощью для наших китайских коллег, то мы сделаем все возможное", — сказал Матыцин журналистам в четверг.

"Эта проблема (эпидемия) будет в ближайшее время локализована. Кратковременное влияние на проведение международных соревнований эта ситуация, естественно, окажет. Сегодня я узнал о том, что под угрозой находится проведение большого спортивного форума "СпортАккорд" в Пекине", — добавил министр.

"Мы будем рады, если будем содействовать минимизации рисков, связанных с участием китайских спортсменов в международных соревнованиях", — добавил он, отметив, что история с коронавирусом долговременного эффекта на международную систему спорта не окажет.