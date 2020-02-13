Студент из французского Па-де-Кале приехал в Будапешт на выходные с девушкой, чтобы отметить 26-летие. Утром в субботу он отправился из квартиры в центре Будапешта за продуктами для завтрака. По дороге он встретил незнакомца, который по неясной пока причине нанес ему несколько ударов ножом.

Через несколько часов убийца был арестован. Им оказался также турист британо-американского происхождения, который сначала заявил полиции, что не помнит, что случилось, а потом – что у него был «плохой день».

По сообщениям местных СМИ, у 26-летнего преступника биполярное расстройство и алкогольная зависимость.