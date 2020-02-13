"Мы не перестаем повторять, что ситуация (с распространением коронавируса — ИФ) должна отслеживаться час за часом. Если будет эскалация эпидемии, то будут предприняты новые действия. Если надо будет закрыть границы, будем это обсуждать, и в соответствии с национальным законодательством каждого (государства-члена — ИФ) придем к нужной реакции", — сказал Берош на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности закрытия для китайских граждан Шенгенской зоны в случае расширения масштабов эпидемии коронавируса.

"Ситуация в настоящий момент не требует таких мер. Я думаю, что мы должны подходить к этому позитивным образом. Есть меры, принятые государствами-членами, и меры, принятые Китаем, и мы надеемся, что они дадут результат и позволят блокировать вирус", — добавила в свою очередь член ЕК по здравоохранению Кириакидис.