Толчки зафиксированы в 13:34 мск в четверг в точке с координатами 45.56 градуса северной широты и 149.01 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 10 км от побережья острова Итуруп.

По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как "довольно сильное".

По данным Геологической службы США, эпицентр колебаний находился примерно в 100 км южнее, при этом, по оценке американских специалистов, землетрясение имело магнитуду 7. Очаг находился на глубине 163 км.

В Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, агентству "Интерфакс — Дальний Восток" уточнили, что, согласно данным их приборов, землетрясение имело магнитуду 6,4.

"Эпицентр находился в 103 км восточнее города Курильска (о. Итуруп) на глубине 158 км. Тревога цунами не объявлялась", — сказал собеседник агентств.

На Итурупе, Кунашире и Шикотане ощущались толчки силой 5 баллов. В домах падали предметы, качались люстры.