«Желающие покинуть судно могут это сделать, но они должны будут остаться на карантине в специальных учреждениях. Первыми смогут сойти на берег пассажиры более старшего возраста с сопутствующими заболеваниями, а также те, кто проживает в каютах без окон», — говорится в сообщении.

По данным компании, покидающие судно пассажиры будут протестированы на коронавирус, и, если результат будет положительным, их направят в госпиталь, а если отрицательным – на карантин. Здоровых пассажиров разместят в индивидуальных номерах с удобствами, но еду им предложат только японскую — в коробках бэнто.

«При этом все гости, желающие остаться на судне, до окончания периода карантина, могут это сделать», — сообщает компания.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима- Гонконг-Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на карантин до 19 февраля.

На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов, среди которых 24 гражданина России, и 1 тыс. 045 членов экипажа.

По состоянию на четверг подтверждены 218 случаев заражения короновирусом среди пассажиров и экипажа. Также новый тип коронавируса обнаружен у чиновника японского Минздрава, проводившего осмотр судна.