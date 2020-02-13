О необычном поведении животного директор нацпарка Александр Брюханов рассказал на странице "Зюраткуля" ВКонтакте.

"Мы пообщались с Дареной, как всегда, я погладил ее и поговорил с ней, мол, едем на патрулирование. Привез ей морковки с яблоками, подкормил. А когда уже ехали по лесу, Дарена выскочила на тропу и галопом бежала за снегоходом почти 1,5 километра до первой остановки", — рассказывает директор.

В итоге лосиха побывала с патрулем на всех точках, преодолев многокилометровую дистанцию, за что сотрудники парка в шутку наградили ее новым званием — добровольного инспектора-марафонца. Руководитель нацпарка отметил, что за девять лет жизни в заповеднике лосиха впервые проявила такую сильную привязанность к людям.

Лосиная ферма появилась на территории Зюраткуля в 2010 году, когда местные жители нашли истощенного лосенка. Маму малыша убили браконьеры, когда ему было всего пять дней от роду. Лосенка приютил и выкормил госинспектор Нургушского лесничества.

Тогда и возникла идея создать приют для лосей, по воле случая оставшихся без родителей. Малыш Лучик стал его первым обитателем, а некоторое время спустя у него появилась соседка Дарина, также осиротевшая в беззащитном возрасте.

Летом все воспитанники приюта уходят жить в леса, но каждую осень возвращаются в загоны и на кордон "У трех вершин", где живут и подкармливаются около инспекторов до следующей весны.