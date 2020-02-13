"Нужно быть окончательно оторванным от реальности, чтобы сказать, что ситуация с коронавирусом на бизнес Приморья не влияет. Безусловно, влияет. И отмена прямого сообщения с Китаем в том числе", — сообщил в эфире ГТРК Владивосток заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

По его словам, турпоток из Китая составляет 30% в Приморье.

"Мы понимаем, что туристы из КНР к нам не едут, общепит, розница, транспортные предприятия, сами туроператоры, гостиницы испытывают нехватку в этом", — отметил Шестаков.

Он уточнил, что простаивают закупленные для туристов экскурсионные автобусы, автотранспортные предприятия рекомендовали сотрудникам взять отпуск.

При этом, по словам Шестакова, январь и февраль для въездной туротрасли в Приморье — период низкой загруженности, в том числе и из-за восточного нового года. Больший ущерб туротрасль получила бы летом.

"Если еще три года назад мы были бы в ужасе, потому что делали акцент на турпотки из КНР, сейчас ситуация изменилась. Когда мы подводили итоги 2019 года, потоки из Южной Кореи и Китая практически сравнялись", — добавил зампред краевого правительства.

В то же время, по его словам, ситуация с коронавирусом также повлияла на количество южнокорейских гостей.

"Турпоток из Южной Кореи есть, он меньше,чем мог бы быть, ситуация с короновирусом так или иначе сказывается", — добавил Шестаков.

По его мнению, ситуация с коронавирусом разрешится в конце марта.

Говоря о дальнейших планах, Шестаков отметил, что туротрасль края планирует делать акцент на японский и южнокорейский рынок.

Как сообщалось, новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ для предотвращения распространения коронавируса. Пункты пропуска работают для эвакуации.