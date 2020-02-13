Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах А319. Так, вылет из Белграда по вторникам и воскресеньям будет выполняться по местному времени в 23:10, прибытие в Ростов-на-Дону в 03:00, вылет в обратном направлении по средам и понедельникам в 03:45, прибытие в Белград в 05:55. Вылет из Белграда по средам и пятницам в 23:40, прибытие в "Платов" в 03:30, вылет в обратном направлении по четвергам и субботам в 04:15, прибытие в 06:25.

В настоящее время прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Белградом отсутствует.

На сайте авиакомпании сообщается, что Air Serbia осуществляет рейсы по 63 маршрутам в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Африке, выполняет пассажирские и грузовые перевозки. Флот Air Serbia включает 21 самолет, в том числе 12 Airbus, три Boeing-737-300 и шесть ATR-72.

Международный аэропорт "Платов" (входит в холдинг "Аэропорты регионов") начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта составил 3,06 млн человек, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в минувшем году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза — до 592 тыс. человек.