«В рамках реконструкции Северного речного вокзала на причале по адресу Москва, Ленинградский проспект д. 51, завершена прокладка трубопровода холодного водоснабжения для дозаправки судов водой. Раньше для заправки судов здесь использовалась лишь одна ветка маленького диаметра, которой не хватало. Проект увеличения мощности водопровода предполагал одновременное подключение до 20 пришвартованных судов», — рассказал заместитель главного инженера проводившей работы аварийно-ремонтной службы производственного управления «Мосводопровод» АО «Мосводоканал» Александр Меркулов.

В рамках проекта построено 10 камер из монолитного железобетона. Вдоль причалов Северного речного вокзала проложен новый трубопровод общей протяженностью 1247 метров.

Как подчеркнул Меркулов, работы, начатые 19 января, были выполнены в максимально короткие сроки.

Северный речной вокзал – основной круизный порт Москвы, отсюда можно отправиться в дальние круизы в Астрахань, Петербург, Ростов-на-Дону и другие города, а также на короткие прогулки по Москве-реке и Химкинскому водохранилищу.

Активные работы по реконструкции, благоустройству прилегающей территории и обновлению коммуникаций Северного речного вокзала стартовали в 2019 году. Здание вокзала было построено в 1937 году в форме корабля одновременно с окончанием строительства канала Москва-Волга. После реконструкции фасады и интерьеры здания будут полностью восстановлено в соответствии с архивными материалами, а вся прилегающая территория, в том числе и прогулочная набережная, станет местом отдыха для горожан.

К началу летней навигации в порту капитально отремонтируют 17 причалов, которые смогут принимать пассажирские и грузовые суда. Планируется, что все работы по реставрации и восстановлению инфраструктуры речного порта завершатся в 2020 году.