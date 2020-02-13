"Турист из Уханя посетил Бали в прошлом месяце и вернулся домой, после чего у него был диагностирован коронавирус. Пока не понятно, был ли китайский турист заражен вирусом до поездки, заболел непосредственно в Индонезии или заразился по возвращении в Китай", — пишет издание.

Как отмечает газета, турист побывал на Бали с 22 по 28 января, за это время симптомы болезни у него не проявились. Тем не менее, на острове отследят все места, которые он посещал. Есть предписание проявлять повышенную бдительность.

"Сейчас в больнице Sanglah на Бали проходят лечение от коронавируса два пациента. С начала эпидемии госпиталь принял 32 больных", — сообщает издание.

Число инфицированных новым типом коронавируса, эпидемия которого началась в китайском городе Ухань, по последним данным превысило 60 тыс. человек. Скончались 1369, вылечились 6151.