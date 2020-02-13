«Вечером, в течение часа по местному времени 1(с 19.00 до 20.00) фасады гостиниц AZIMUT во всех городах России украсят огромные пылающие сердца. Вместе со своими гостями наши отели зажгут сердца, включив свет в одних номерах и выключив — в других», — рассказали в пресс-службе.

Как напомнили в компании, впервые флэшмоб состоялся в 2016 году в Санкт-Петербурге и очень понравился гостям отеля и жителям Северной столицы. С тех пор акция стала неотъемлемой частью бренда и проходит во всех гостиницах сети.

Чтобы принять участие во флэшмобе, необходимо сделать фото или видео здания отеля с горящим на нем сердцем и в период с 14 по 18 февраля выложить его в социальных сетях с хэштегами #azimuthotels и #azimutзажигаетсердца.

В этом году акция #AZIMUTзажигаетсердца пройдет в поддержку благотворительного фонда «Детские сердца», который за 17 лет работы спас более 3,9 тыс. детей.

Официальными партнерами акции выступят Музей современного искусства «Гараж», крупнейший организатор эко-фестивалей Organic People и лидирующий онлайн-кинотеатр России ivi.ru.