"На лайнере находятся четыре гражданина Казахстана, состояние здоровья у них удовлетворительное. Результаты лабораторных исследований находятся в работе. Карантин закончится 19 февраля", — сказал Ахметшарип на брифинге в четверг.

По его данным, на лайнере изолированы на карантин 3,7 тыс. человек из 50 стран мира, подтверждено 174 случая коронавируса.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.