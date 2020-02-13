"Из-за сложных метеоусловий аэропорт не принимает рейсы. Соответственно, те самолеты, которые должны были приземлиться и забрать пассажиров сделать этого пока не могут", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Собеседник агентства отметил, что давать прогнозы по улучшению погодных условий пока рано, Воронеж продолжает находиться под влиянием циклона.

По данным онлайн табло аэропорта, в настоящее время задержаны четыре рейса в Москву, рейс на ГОА, в Минск и Санкт-Петербург. Еще два рейса в Москву отменены.