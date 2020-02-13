"Есть отказы от круизов, причем, не только в Азии, но в другие регионы мира и не только на ближайшее время. Туристы готовы даже на штрафные санкции", — сказала она.

И если отказы от круизов по миру пока единичные, то морские путешествия в Юго-Восточную Азию отменяют многие россияне. "Туроператоры аннулируют или меняют маршруты круизов в Юго-Восточной Азии. Около 70% туристов согласились на изменение маршрутов, остальным вернули стоимость круиза", — отметила эксперт.

По ее словам, события вокруг коронавируса не прошли бесследно: туристы заняли выжидательную позицию, спрос затормозился. Продажи у некоторых туроператоров снизились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тюрина заметила, что "в опале" оказались даже речные круизы на лайнерах, зафрахтованных специально под россиян, где китайских туристов не может быть по определению. "Это особенно неприятно, потому что сейчас близится традиционный пик продаж летних круизов. С другой стороны, рынок речных круизов восстановится быстрее, чем морских", — прогнозирует эксперт.

В то же время, по ее словам, круизы по Персидскому заливу с заходом в порты ОАЭ и Омана туристы раскупают очень хорошо – столь низких цен на них еще никогда не было. Продажи круизов по Средиземному морю пока также идут в обычном режиме.

"Есть надежда, что все закончится хорошо — если, конечно, не проявится тенденция отказа от путешествий вообще. Так было, например, при вспышке атипичной пневмонии, когда рынок просто замер на полтора месяца", — заключила Тюрина.

Пассажиры сразу нескольких круизов столкнулись с проблемами из-за паники в связи с распространением коронавируса. Так, на лайнере Costa Smeralda не нашли вирус, тем не менее пассажиров продержали на судне сутки, не выпускали на берег в Италии. На лайнере Diamond Princess коронавирус был обнаружен у нескольких десятков пассажиров, после чего судно встало на карантин у берегов японской Йокагамы. За это время число заболевших выросло до 218. Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа, вышедший из Гонконга 1 февраля, отказались принять гавани пяти стран, хотя ни у кого на борту коронавирус диагностирован не был.