Среди мест для фотосессий влюбленных — каток в Парке Горького, оформленный в космическом стиле — одна из самых больших открытых ледовых площадок города. Рядом расположены шесть теплых павильонов, где можно согреться после романтического фотосета.

Также для съемки можно отправиться на ВДНХ, на самый большой каток Европы с искусственным льдом. Кроме того, здесь гостей ждет мерцающий пешеходный мост, с которого открываются красивые виды на павильоны и фонтаны. Самые романтические снимки получатся на "Аллее влюбленных" вокруг фонтана "Дружба народов".

В Московском планетарии специально для влюбленных приготовили звездную фотозону в музее Урании. Также можно заказать обзорную экскурсию по планетарию – под романтическую музыку прозвучит рассказ о созвездиях, названных именами мифических героев и их вторых половинок.

Кроме того, в этот день можно сделать романтические фото в летнем наряде на фоне яркой зелени в "Аптекарском огороде" Ботанического сада, где тропики в любое время года. Благодаря постоянной высокой температуре здесь даже зимой можно увидеть цветущие экзотические растения. На первом этаже влюбленных ждут настоящие джунгли, а также котики.

Одним из самых популярных мест в столице является парящий мост в парке "Зарядье". Мост длиной 245 метров способен выдержать нагрузку более 240 тонн, а это 2 тыс. влюбленных пар, отмечает портал. Со смотровой площадки прекрасно виден исторический центр города и получаются отличные фотографии.

Еще одним местом, где можно сделать очень красивые фотографии, является самая высокая смотровая площадка в Европе, расположенная на 89-м этаже одной из башен "Москва-Сити". Отсюда можно увидеть практически весь город. После фотосета стоит посетить самую высокую в мире фабрику мороженого и полакомиться сладким.

И, наконец, отличным вариантом для праздничной фотосессии могут стать празднично украшенные пешеходные улицы Москвы, в частности, Никольская и Камергерский переулок с необычной иллюминацией.

Как напоминает портал, за новогодние праздники хештег #москва на русском, английском, французском, немецком и испанском языках в соцсетях упоминался более 800 тыс. раз.