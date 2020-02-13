«Во время недельного Happy Hour Camp 2020 профессиональных райдеров и любителей на склонах Курорта Красная Поляна ожидают контесты, конкурсы и апре-ски с фантастическим видом на заснеженные панорамы горных хребтов. А также – мастер-классы от лучших райдеров страны, море призов, вечеринок и других развлечений. Кроме того, всех желающих ждут лекции по экшн-фото- и видеосъемке от медиа-команды фестиваля для райдеров, которые хотят научиться снимать свои и чужие трюки правильно и эффектно», — рассказали в пресс-службе.

Кульминацией кэмпа станут Russian Freestyle Games 2020 — крупнейшие ежегодные международные соревнования нового десятилетия, которые соберут в одном месте звезд мирового фристайла. В 2020 году они пройдут на Курорте Красная Поляна: уже шестой год подряд в статусе соревнований Международной Федерации Горнолыжного Спорта (FIS). Сильнейших спортсменов ждёт внушительный призовой фонд, а зрителей — уникальное шоу.

Всю информация по бронированию туров на Happy Hour Camp, о проживании на Курорте Красная Поляна и карте участника кэмпа можно узнать по ссылке happyhourcamp.com

Курорт Красная Поляна расположен на отрогах Кавказских гор в поселке Красная Поляна в 30 минутах езды от аэроропорта Сочи. Для любителей горных лыж и сноуборда здесь проложены 30 км трасс, 6 зон для фрирайда, 13 современных подъемников и два сноупарка с различными фигурами. Горнолыжный сезон здесь продолжается с декабря по июнь.