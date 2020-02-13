Специалисты сервиса спросили у россиян, планируют ли они куда-то полететь на 14 февраля и какие маршруты считают самыми романтичными. В исследовании приняли участие 9 тыс. человек.

"Респонденты назвали самый очаровательный город в мире — Верону. За родину Ромео и Джульетты проголосовало 36% россиян. На втором месте оказался Париж, получивший 21% голосов. Путешественники выбрали его за "красивый французский язык, Эйфелеву башню и Елисейские поля, кабаре и уличные кафе с ароматным кофе", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

На третье место российские путешественники поместили Рим, где хотели бы наслаждаться фантастическими закатами, гулять по Испанской лестнице, дегустировать итальянское джелато и бросать монетки в фонтан Треви.

"Следом оказалась Венеция, за которую проголосовали 14% респондентов. Туристы отметили, что нет ничего романтичнее прогулки в гондоле со своей второй половинкой", — сказал Дзенис.

Завершил топ-5 Санкт-Петербург. По мнению 11% россиян, город отлично подходит для путешествия вдвоем, поскольку там можно посетить интересные музеи и театры, покататься по рекам и каналам и "скрепить любовь на Поцелуевом мосту".