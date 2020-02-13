"Один из самых популярных образовательных городских проектов "Открой#Моспром" начинает свою работу в 2020 году. В феврале для участников проекта свои двери откроют 29 московских промышленных площадок: 23 предприятия и шесть музеев. Кроме экскурсий на производство, горожан ждут интерактивные мастер-классы и интеллектуальные игры, посвященные московской промышленной отрасли", — отметил Ефимов.

Так, по его словам, в рамках проекта экскурсии впервые пройдут на шести московских предприятиях — свои двери для посетителей откроют завод по переработке пластика "Экопласт", предприятие оборонно-промышленного комплекса России НПП "Темп" имени Короткова, агрохолдинг "Московский", разработчик и производитель электрооборудования АО "Аэроэлектромаш", а также музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли — АО "НПО "Молния", посвященный истории Тушинского машиностроительного завода.

Кроме того, по традиции свои двери для посетителей откроют такие заводы, как Coca-Cola, ПАО "Микрон", кондитерский концерн "Бабаевский", МТЗ Трансмаш, ПК "Салют", кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", фабрика мороженого "Баскин Роббинс", фабрика "Большевичка", музеи авиастроительных предприятий ПАО "Ил" и ПАО "Туполев" и другие.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров напомнил, что в 2019 году свои двери для экскурсий открыли 30 предприятий и пять промышленных музеев Москвы.

"Сегодня мы ведем переговоры еще с 50 заводами. Несколько из них можно будет посетить уже в феврале. Для студентов, которые также являются для нас важными гостями, мы прорабатываем вопросы прохождения практики и трудоустройства на предприятия. Но не оставляем в стороне и образовательно-развлекательный аспект. В этот раз мы проведем интеллектуальную игру в популярном формате "квиз", в которой смогут принять участие более 150 человек", — отметил Прохоров.

Участие в экскурсиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта: http://otkroimosprom.ru/.