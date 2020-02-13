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"Существенную обеспокоенность из-за ситуации с коронавирусом выразили 66% опрошенных в Японии, 61% в Австралии и 55% в США. В России (42%), Канаде (42%), Великобритании (43%) и Германии (47%) уровень обеспокоенности коронавирусом несколько ниже", — показало исследование Ipsos.

При этом в среднем, только каждый пятый опрошенный (19%) думает, что вспышка коронавируса была взята под контроль и угроза распространения вируса скоро закончится. Вдвое больше людей (46%) с этим не согласны. В России 33% считают, что вспышка коронавируса взята под контроль, также 33% с этим не согласны, 28% предпочли ответ "ни то, ни другое" и еще 7% затруднились ответить.

"Как следствие, население широко поддерживает активные действия по борьбе с вирусом. Так, 91% россиян поддерживают обязательный скрининг приезжающих из зараженных стран. За обязательный карантин для тех, кто мог заразиться, выступают 84% опрошенных в России", — говорится в исследовании.

Еще 64% жителей РФ согласны с тем, что правительство должно запретить поездки в пострадавшие от вируса страны и выезд из них. За ограничение полетов в Китай из России выступил 61% опрошенных. При этом 54% поддерживают запрет на полеты не только в Китай, но и в другие зараженные страны.

Опрос был проведен 7-9 февраля 2020 года в восьми странах мира (Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Россия, Великобритания и США), в нем приняли участие восемь тысяч человек – по тысяче из каждой страны. В России в выборку попало городское население.

Ipsos – третья по величине в мире глобальная исследовательская компания, имеющая офисы в 90 странах мира.

Эпидемия нового типа коронавируса вспыхнула в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 48 тыс. человек (в Ухане — почти 33 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане — 1,036 тыс.).

Вирус проник во многие страны мира, среди них Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия, ОАЭ, США, Россия.