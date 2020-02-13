"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", — заявил Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут "работать с правительством и спокойно реагировать" на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

На данный момент в Японии зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения вирусом COVID-19, из них 174 случая на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в Иокогаме близ Токио.