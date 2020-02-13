"По результатам исследований, проведенных в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор", коронавирус не выявлен", — подчеркивается в пресс-релизе.

По результатам круглосуточного медицинского наблюдения, заболевших нет, температура у всех в норме, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.