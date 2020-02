Шестаков подчеркнул, что приняты все меры безопасности для недопущения распространения коронавируса.

Он напомнил, что закрыто пассажирское сообщение на наземных пунктах пропуска с КНР, на железнодорожных пунктах, прямое авиасообщение. Если граждане Китая прибывают из других аэропортов другими авиалиниями, то их отправляют или обратно в аэропорт вылета или на карантин. Работает грузовое сообщение.

В 2019 году Владивосток принял 17 круизных лайнеров. Среди заходивших были и "новички", побывавшие в акватории Амурского залива впервые, — голландский Maasdam и лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток, в частности. Также в 2019 году у берегов Владивостока пришвартовались два круизных лайнера одновременно. Последний раз такое событие случалось около 20 лет назад.

Власти Приморья заявляли, что в 2020 году в планах увеличить количество заходов морских лайнеров с туристами во Владивосток. Круизный сезон-2020 в крае откроется 19 апреля. Первым судном, посетившим столицу Дальнего Востока этой весной, станет уже заходивший в приморскую акваторию голландец Westerdam.

Как сообщалось, новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением правительства РФ. Пункты пропуска работают для эвакуации.