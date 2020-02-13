В посольстве отмечают, что временно отменено действие виз, выданных генеральным консульством Южной Кореи в городе Ухане. Также вводится временный запрет на въезд граждан, чьи паспорта выданы властями провинции Хубэй.

Иммиграционная служба Южной Кореи, по данным консульства, приостанавливает действие безвизового режима с Китаем и временно отменяет безвизовый режим для туристов на остров Чеджу для всех иностранных граждан.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань с многомиллионным населением. Из него новый тип вируса распространился по всей территории Китая и за его пределы.

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 48 тыс. человек (в Ухане — почти 33 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане — 1,036 тыс.).