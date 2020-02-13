Кроме того, сообщается, что правительство Японии приняло решение разрешить некоторым пассажирам покинуть лайнер и разместит их в специально отведенных местах. Так судно смогут покинуть имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон.

Они смогут высадиться на берег, если их тесты на вирус COVID-19 дадут отрицательный результат.

Ранее в среду Минздрав Японии сообщил, что общее число заболевших на круизном лайнере выросло до 174 человек.

Кроме того, телеканал NHK сообщил, что новый тип коронавируса обнаружен у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов (среди них 24 гражданина России) и 1 тыс. 045 членов экипажа.

Между тем на этом круизном лайнереDiamond Princess находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Причем у двух украинцев выявлен коронавирус. Оба они являются членами экипажа лайнера. У обоих заболевание протекает в легкой форме.