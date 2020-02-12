Инцидент произошел в природном парке Yala. Слон преградил дорогу джипу с туристами, подошел к нему и стал хоботом искать в салоне еду. Кадры происшествия попали на видео.



"Когда слон направился напрямую к джипу, туристы были шокированы. Один из них метнулся к ребенку, чтобы укрыть его собой. Слон порылся хоботом в салоне и нашел мусорку, в которой не оказалось ничего съедобного. В конце концов он убрал хобот, и туристам удалось уехать", — пишет издание.



Газета отмечает, что слона зовут Gemunu, и ранее он уже нападал на туристов – причем, это происходило в течение нескольких лет. В драке с другим слоном он потерял один их своих бивней.

Сейчас индийские слоны находятся под угрозой исчезновения, их численность в мире составляет всего около 20 тысяч особей. Законы Шри-Ланки охраняют слонов, за их убийство грозит смертная казнь.