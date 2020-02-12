"Скелет неизвестной морской твари был найден на побережье в воскресенье, когда на Великобританию обрушились проливные дожди с порывами ветра до 140 км/ч. Фотография разлетелась по соцсетям, пользователи оставили к ней сотни комментариев", — пишет издание.



Некоторые из комментаторов сделали предположение, что это кит или дельфин – но не понятно, откуда у него рога. Кто-то даже шутил, что это Лох-несское чудовище, хотя одноименное озеро расположено на расстоянии в 160 км.



"Определить животное пока не смогли даже ученые, сославшись на недостаток информации", — отмечает газета.



Шторм "Кьяра" обрушился на Британию и ряд европейских стран в минувшие выходные. Многие районы страны были затоплены, часть домов осталась без электричества. В эти выходные в стране ждут еще один циклон, который назвали "Деннис".