"Лайнер плывет в город Сиануквиль в Камбодже, где круиз и закончится. Пункт назначения будет достигнут в семь утра 13 февраля, пассажиры смогут сойти на берег. Мы чрезвычайно благодарны камбоджийским властям за поддержку", — говорится в заявлении круизной компании Holland America Line.

Как уточнили в компании, из города Сиануквиль туристы на чартерных рейсах отправятся в столицу Камбоджи Пномпень, откуда затем смогут вернуться домой. Holland America Line организует и оплатит все рейсы в дополнение к полному возмещению стоимости круиза и 100%-й скидке на следующее путешествие.

"Все гости на борту здоровы, несмотря на ошибочные сообщения, что кто-то мог быть заражен коронавирусом", — подчеркнули в организации.

Круизный лайнер Westerdam компании Holland America Line с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту отправился в 14-дневное путешествие из Гонконга 1 февраля. Он должен был зайти в порты Тайваня, Японии, Филиппин, острова Гуам (США) и Таиланда, но все эти страны отказались его принять. При том ни у одного человека на борту не был диагностирован коронавирус.