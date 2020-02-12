"Авиакомпании смогли снизить свои убытки от продаж, но общая убыточность операционной деятельности авиаперевозчиков сохраняется на высоком уровне. Ожидается, что 2019 год авиакомпании завершат с общим убытком от продаж до 40 млрд. рублей (51,7 млрд. руб. — убыток в 2018 году)", — говорится в докладе, опубликованном на сайте АЭВТ.

Общий убыток авиакомпаний от продаж за 9 месяцев прошлого года, по оценке ассоциации, составил 9,68 млрд руб. против убытка в 16,26 млрд руб. годом ранее. Но четвертый квартал всегда убыточен для авиаперевозчиков, поэтому итоговый результат оценивается в размере 35-40 млрд. руб., отмечается в докладе.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял на прошлой неделе, что российские авиакомпании закончили 2019 год с общим положительным финансовым результатом. "На сегодня эти оценки только приблизительные — окончательные будут ближе к марту. В целом многие авиакомпании, наверное, даже смогли нарастить свою прибыль за счет роста пассажиропотока. Общий результат — небольшой плюс", — говорил Дитрих журналистам.

В 2019 году российские авиаперевозчики обслужили 128 млн пассажиров, это на 10% больше, чем годом ранее.

В 2018 году, по оценкам АЭВТ, российские авиакомпании получили рекордные операционные убытки. Основной причиной этого назывался резкий рост стоимости керосина: затраты на него подскочили более чем на 40%, заявляли в ассоциации.