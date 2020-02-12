При этом отмечается, что ежегодно Валаам посещает около 100 тыс. паломников и туристов, а монастырские гостиницы одновременно могут вместить около 200 человек.

Одна из них — Зимняя гостиница, построенное с 1851 по 1856 годы здание в русском стиле, признанное объектом культурного наследия федерального значения. Через 20 лет к нему пристроили двухэтажный флигель — женскую трапезную. 1 мая 2016 года в гостинице начался пожар. Из-за огня и воды был нанесен сильный ущерб: произошло частичное обрушение кровли на площади более 1000 кв. метров, рухнули перекрытия, пострадало несколько этажей, в том числе мансарда центрального корпуса и южной части здания. Полностью разрушены инженерные коммуникации.

Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реставрация и приспособление здания Зимней гостиницы общей площадью 9314,41 кв. метров под современное использование. Пятиэтажное здание гостиницы, включая цокольный и мансардный этажи с техническим подпольем, будет перепланировано, однако историческая структура будет сохранена.

Кроме того, здесь проведут ремонтно-восстановительные работы и гидроизоляцию фундаментов. Старые лестницы, наружные крыльца с лестницами и козырьками демонтируют, вместо них установят новые. В здании заменят кровлю, оконные и дверные блоки, выполнят внутреннюю отделку и установят лифты. Те же работы, кроме установки лифтов, будут проведены и в процессе реставрации здания женской трапезной общей площадью 1430,31 кв. метров.

Благоустроена будет и территория комплекса Зимней гостиницы: здесь расширят мощеную площадку у главного входа, восстановят утраченные диагональные дорожки, обустроят дворовую территорию.

После окончания реставрации в здании откроются гостиница, духовно-просветительный центр, а также музей Валаамского монастыря. В женской трапезной будет работать кафе. Финансирование работ будет осуществляться за счет федерального бюджета.