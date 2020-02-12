"Все рейсы Air Italy с 11 по 25 февраля включительно будут выполнены другими перевозчиками без изменения дат и времени. Все пассажиры, у которых вылеты с 26 февраля, смогут получить полное возмещение средств", — говорится в заявлении перевозчика.

Air Italy – частная итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Ольбии, вторая по величине авиакомпания в Италии после Alitalia и 38-я по величине в Европе. Air Italy – "дочка" AQA Holding, которым владеют Alisarda и Qatar Airways. Компания в нынешнем виде была основана в феврале 2018 года. Она намеревалась стать основным авиаперевозчиком Италии, поскольку ее конкурент Alitalia в апреле 2017 года начал процесс банкротства. Основной хаб авиакомпании – аэропорт Милана Мальпенса.