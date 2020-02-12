По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, здание будет выделяться контрастным и геометричным фасадом.

"Здание будет выгодно заявлять о себе как с дальней перспективы для передвигающихся на транспорте, так и с ближайшей перспективы для пешеходов. Центральный фасад имеет нарастающую от этажа к этажу консоль с панорамным остеклением, что придает воздушность и легкость всей конструкции. Первые два этажа отдадут под общественные функции: фитнес-центр, конференц-залы, ресторан и так далее. Также предусмотрен подземный паркинг", — рассказал Кузнецов.

Гостиницу планируют построить по адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2. Общая площадь здания составит 33 тыс. кв. метров. В комплексе для комфортного проживания постояльцев предусмотрены фитнес-центр со спа-зоной, трансформируемые банкетные и конференц-залы, лобби-бар. Также на последнем этаже откроют ресторан авторской кухни с панорамным видом.