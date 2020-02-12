"С 1 февраля 2020 года получение туристической визы на Шри-Ланку возможно только на платной основе. Ее стоимость при оформлении онлайн составит $35, а в аэропорту прибытия – $40. При этом дети до 12 лет получают визу бесплатно", — рассказали в дипмиссии.

Как отметили в посольстве Шри-Ланки, граждане РФ с большим сроком действия паспорта могут самостоятельно получить туристическую визу (30 дней пребывания и двукратный въезд) на сайте www.eta.gov.lk.

"Для получения визы в аэропорту Шри-Ланки необходимо предоставить обратный билет, ваучер на проживание в отеле и подтвердить финансовое состояние (наличные или выписка из банка на английском языке)", — пояснили в дипмиссии.

В августе 2019 года власти Шри-Ланки ввели до 1 февраля бесплатные визы для граждан 45 стран, в том числе и для России. Эта мера была предпринята преодоления спада иностранного турпотока после терактов, произошедших на острове в апреле 2019 года. Их жертвами стали 253 человека.

В прошлом году Шри-Ланку посетили более 86,5 тыс. российских туристов, это на 34% больше, чем годом ранее. Турпоток из РФ побил рекорд 2014 года, когда в страну приехало 69,7 тыс. россиян.