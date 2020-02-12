"Достаточно прокатиться по канатной дороге "Ялта-горка", чтобы увидеть кошмар, который творится за пределами набережной. Одно дело, когда люди увеличивают жилое пространство для своей семьи и совсем другое, когда строят для сдачи летом отдыхающим, без учета мнения соседей и общей архитектуры города", — приводятся в пресс-релизе слова главы администрации Ялты Ивана Имгрунта.

Имгрунт поручил департаменту муниципального контроля разобраться в ситуации.

В ходе "предварительного осмотра территории под канатной дорогой и фиксации объектов", которые провели сотрудники департамента, выявлено "огромное количество хаотично расположенных железных конструкций и бетонных строений, ржавые козырьки и навесы, обшарпанные стены и прогнившие крыши".

"Кроме того, повсеместно наблюдается захламленость и неухоженность территорий, отвалы покрышек, строительного и бытового мусора", — отмечается в сообщении.

Вскоре представители администрации проверят законность всего, что расположено на этой территории, за захламленность будут выписаны штрафы. "До курортного сезона мы должны убрать все, что уродует архитектурный облик города, в особенности — в центре города", — подчеркнул сити-менеджер Ялты.

Канатка "Ялта-горка", открытая в 1967 году, протянулась над центром курортного города. Вход на подвесную дорогу расположен в середине набережной, верхняя станция канатной дороги находится на Дарсановском холме.

Протяженность канатной дороги составляет 600 метров, перепад высот — 120 метров — преодолевается по воздуху за 12 минут. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров.