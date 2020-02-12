Кадры с задержанием британской туристки распространились в соцсетях. На них видно, как трое мужчин-полицейских грубо хватают ее за руки, пока четвертый пытается накинуть полотенце. Сама туристка при этом одета в бикини, она сопротивляется полицейским, крича, что они ее домогаются.

Как выяснилось позже, туристка – 26-летняя Сесилия Ястржембска, звезда британских реалити-шоу First Dates ("Первые свидания") и Ninja Warrior UK ("Воин-ниндзя").

Извинения ей принесли как спикер парламента, так и полиция Мальдив.

Мальдивы — тропическое государство в Индийском океане, расположенное на 26 атоллах, это популярное место пляжного и свадебного туризма у путешественников со всего света.

Ранее пребывание туристов на Мальдивах ограничивали необитаемыми курортными островками, но в последнее время иностранцы посещают и острова с местным населением, которое исповедует ислам.