"Круизный лайнер Westerdam компании Holland America Line с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту отправился в 14-дневный круиз из Гонконга 1 февраля. Он должен был зайти в порты Тайваня, Японии, Филиппин, острова Гуам (США) и Таиланда, но все эти страны отказались его принять. При том ни у одного человека на борту не был диагностирован коронавирус", — пишет портал.



Как отмечается, пассажиры лайнера обеспечены едой и всем необходимым, в том числе, бесплатным интернетом. Однако они разочарованы ситуацией и обеспокоены, что не могут вернуться домой.



"Таиланд стал последней страной, которая отказала в заходе в свой порт, предварительно дав надежду путешественникам. Им сообщили, что тайские чиновники могут подняться на борт, чтобы удостовериться, что случаев коронавируса нет, и тогда туристы могли бы сойти и улететь на самолетах домой. Но этого не произошло", — сообщает Business Insider.



Эпидемия нового типа коронавируса вспыхнула в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным заразились почти 45 тысяч человек, скончались свыше 1,1 тыс. Вирус проник во многие страны мира, среди них Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия, ОАЭ, США, Россия.