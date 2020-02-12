Так, "Югыд ва" посетили около 6,9 тыс. человек. Гостями нацпарка стал 81 иностранец — представители Великобритании, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины, Белоруссии, Польши, Эстонии, Латвии, Италии, Чехии, Финляндии, Швеции, Франции и Греции.

"Югыд ва" вошел в десятку наиболее перспективных особо охраняемых природных территорий для развития экологического туризма в России. В нацпарке реализуется проект "Международные волонтерские лагеря "Сердце Тайги". Уже четыре года в заповеднике собираются добровольческие смены из разных стран. За это время волонтерами проекта стали японцы, французы, итальянцы, исландцы, сербы, норвежцы, румыны и жители других стран. Приезжают активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Кирова, Челябинска. Добровольцы благоустраивают экологические тропы, туристические стоянки, ведут учет лесных зверей, сажают деревья, ведут общественный контроль", — отметили в пресс-службе.

Общий охват участников волонтерской кампании в "Югыд ва" в 2019 году составил 322 человека.

В 2019 году в интинской части нацпарка в окрестностях базы "Санавож" обустроили экологическую тропу протяженностью 800 м. На тропе установлено 19 указателей, обустроено место отдыха для туристов. Отремонтированы две стоянки на базе "Санавож", стоянки "Стрелка" в устье реки Балбанью и на озере Большие Балбанты. Также построены четыре стоянки по маршруту "Сплав по реке Кожим": "Плес Соколова", "Безденежка", "Плес Потапова", "Бетью".

В печорском филиале провели работы по обустройству объектов инфраструктуры на базе "Озерной", приютах "Академия" и "Междуречье". На маршруте по реке Подчерем построены объекты инфраструктуры на стоянке "Залаздибэж", проведены ремонтные работы на стоянках "Малый Емель" и "Петный". По реке Щугор ремонтные работы велись на стоянке "Совхозная", начато строительство второго дома на стоянке "Седью". Установлены информационные стенды и указатели по маршрутам следования туристов.

По данным министерства, гостями Печоро-Илычского биосферного заповедника в прошлом году стали почти 3 тыс. туристов, из которых 45 иностранцев. Основными объектами посещения стали экологические маршруты заповедника и плато Маньпупунер (1 тыс. 876 человек), лосиная ферма (1 тыс. 20 человек) и музей природы (400 человек).

В 2019 году запущенные зимние туры на снегоходах и летние туры на аэроглиссере (лодка с аэроприводом) к плато Маньпупунер повысили его доступность со стороны Коми, отмечает пресс-служба. Летом 2020 года планируется выполнять вертолетные туры из поселка Троицко-Печорска на плато.

С 2015 года в заповеднике организуют смены волонтерского отряда "Северный Урал". В него входят участники разных возрастов и профессий, жители России и зарубежья. Деятельность отряда сочетает в себе путешествие в уникальные места заповедника с возможностью оказать помощь в сохранении природы, а также обустройство 10-километровой экологической тропы "Исток Печоры — плато Маньпупунер".

"В 2019 году волонтеры из Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии и России построили на маршруте стильную беседку с очагом, лавками и столами, а также замостили перед ней площадку площадью более 60 кв. м. Благодаря испанскому волонтеру беседка получила красивое название Camino de Pechora, что в переводе означает "Лесная дорога на Печору". Волонтеры соорудили лестничные подъемы и мостовой переход в пойме реки Печоры, а также мостки в наиболее топких местах маршрута. Материал для строительства участники доставляли вручную за несколько километров от места выгрузки из вертолета", — рассказали в пресс-службе.

Всего в волонтерской компании 2019 года на территории Печоро-Илычского заповедника приняли участие 86 человек.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми языка "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. На севере заповедник граничит с национальным парком "Югыд ва". Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.