По данным агентства, наибольшее число туристов посетило Азербайджан из России — 67,9 тыс. (рост на 20,5% по сравнению с январем 2019 г.) и Грузии 63,8 тыс. туристов (+14,6%). Удельный вес туристов из РФ составил 30%, Грузии – 28,2%.

На третьем месте расположились туристы из стран Ближнего Востока – 24,6 тыс. человек при удельном весе в 10,9%.

Число туристов из Турции посетивших Азербайджан в январе 2020 года составило 24,1 тыс. человек (+ 12,1%), из Ирана — 13,1 тыс. человек (+ 26,5%), из Центральной Азии — 7,8 тыс. человек (+ 18,4%), Южной Азии — 8,4 тыс. человек (+ 43%).

По данным агентства, за отчетный период среди стран Южной Азии наибольший турпоток замечен среди туристов из Индии — рост на 80,2%, до 5 тыс. туристов, из Пакистана — на 15,6%, до 3 тыс. человек.

Турпоток в Азербайджан в 2019 году составил 3,17 млн человек, что на 11,4% больше показателя 2018 года.