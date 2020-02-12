"В ближайшие несколько недель мы заключим договор на проектирование. Мы планируем, что два с половиной года у нас уйдет на проектирование. И в 2026-2027 годах появится высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург", — сказал он.

"На сегодняшний момент у нас есть проектная документация (на строительство участка — ИФ) между Москвой и Нижним Новгородом. Этот проект включен в магистральный план, но необходимо было сделать дополнительное финансовое обоснование для внесения в правительство", — напомнил глава монополии.

"В ближайшее время обсуждение в этом направлении тоже пройдет, поскольку план будет уточняться. Соответственно мы будем понимать, это будет Санкт-Петербург — Нижний Новгород через Москву или Москва — Санкт-Петербург", — пояснил Белозеров.

Как сообщалось, РЖД ожидают, что окончание строительства ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород может состояться в 2026 году. В целом стоимость строительства ВСМ предположительно оценивается в 2,3 трлн рублей.

До конца 2019 года планировалось провести сравнительный анализ параметров проектирования и принятых основных проектных решений обоснования инвестиций в строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург и проектной документации ВСМ Москва — Казань. Кроме того, планировалось провести пересчет сметной стоимости обоснования инвестиций в строительство ВСМ в текущий и прогнозный уровень цен.

В последние несколько лет активно прорабатывался вариант строительства ВСМ Москва — Казань с возможностью продления на Урал и создания на ее основе транзитной магистрали между Европой и Китаем. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году — с участка Железнодорожный (Подмосковье) — Гороховец (Владимирская область). Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва — Санкт-Петербург.

В апреле президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Петербург. Проектирование этого участка может занять три года, говорил в сентябре заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

ВСМ Москва — Петербург в случае ее запуска облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении северо-запада РФ, заявлял бывший заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. По его словам, запуск ВСМ на этом маршруте позволит компании перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры.