Всего в 2019 году туристы провели в Норвегии 35,2 млн ночевок, около трети из них пришлось на иностранных путешественников. Прирост числа ночевок за 2019 год составил 4%.

"Летом Норвегию также посетило рекордное количество туристов. С мая по август было зафиксировано 6,6 млн ночевок иностранных гостей. Самой многочисленной группой оказались путешественники из Германии", — отметили в турофисе.

Как добавили в Visit Norway, чаще всего туристы посещали Регион фьордов – поездки туда становятся популярными и в межсезонье. Также путешественники приезжали в Осло и на север страны, где особенно распространено рыболовство. А регион Трёнделаг в центральной части Норвегии пользуется популярностью среди любителей морской рыбалки.