По его данным, пассажиропоток Толмачево на китайских маршрутах в 2019 году составлял менее 4% в общем объеме пассажиропотока и 14% — в международном.

"Мы прогнозируем небольшое снижение международного пассажиропотока, но, я думаю, оно будет компенсировано другими направлениями. Неоднократно мы подчеркивали, что для нас важным направлением является перевозка наших сограждан с Дальнего Востока в европейскую часть России. Поэтому сейчас, вынужденно ослабив свои позиции в маршрутной сети Китая, мы совместно с авиакомпанией S7 наращиваем дальневосточное и южное направления", — сказал Янкилевич.

Он уточнил, что речь идет об увеличении частоты рейсов. Уже приняты такие решения по Благовещенску и Хабаровску, прорабатываются другие направления.

"Я думаю, что по общему пассажиропотоку мы все свои планы выполним, маршрутную сеть чуть-чуть подправим", — добавил гендиректор Толмачево.

По его словам, в компании надеются на скорую отмену приостановки рейсов в Китай, но, если она затянется, аэропорт совместно с туроператорами и авиакомпаниями будет прорабатывать альтернативные варианты полетов на курорты, аналогичные по расстоянию и цене, чтобы компенсировать китайское направление.

Член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Галина Машухова согласилась, что ситуация в Китае, вероятно, активизирует развитие внутреннего туризма в России. Пока же жители региона, купившие путевки в Китай, меняют их в основном на другие международные направления, сказала она на пресс-конференции. Значительная часть туристов в качестве альтернативы выбрала ОАЭ, некоторые перебронировали путевки на Таиланд и Вьетнам. По ее оценке, так поступили около 30% покупателей туров на китайский остров Хайнань, еще 50% решили перенести отпуск на лето, а оставшиеся 20% пока не определились.

Как сообщалось, аэропорт Толмачево в 2019 году обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год был запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 90 направлений полетов, базовой авиакомпанией является S7.

Сообщалось также, что авиасообщение большинства городов России с Китаем было приостановлено в начале февраля в связи с вспышкой нового коронавируса в КНР.