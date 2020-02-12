Причиной этому стало распространение в Китае пневмонии, вызываемой коронавирусом.

Окончательно решение относительно гонки, которая должна стать четвертой по счету в предстоящем сезоне, будет принято в ближайшие дни. Отмечается, что продолжаются переговоры: отменять этап совсем или перенести его на другое время. Однако в календаре "Формулы-1" рекордные 22 гонки, и найти дату для переноса представляется крайне сложным.

Как отмечает The Times, если Гран-при Китая попытаются перенести на вторую половину сезона, придется проводить гонки три или даже четыре уик-энда подряд, на что команды едва ли согласятся.

Как напоминает в свою очередь BBC, последний раз этап "Формулы-1" переносили в 2011 году: Гран-при Бахрейна в том сезоне пришлось в итоге отменить из-за волнений на фоне "арабской весны".

Ранее спортивные власти Шанхая рекомендовали не проводить в городе вообще никаких соревнований.